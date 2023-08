La Puteolana si prende il derby: 2-1 al Rione Terra nel match flegreo

Derby flegreo all’esordio nella nuova stagione sportiva. La Puteolana, smaltita la delusione per la retrocessione dalla Serie D, ritorna sui campi regionali e debutta con una vittoria contro la neopromossa Rione Terra. Gli uomini di Ivan De Michele superano la brigata di Ivan Faustino, la prima partita del Girone B di Coppa Italia Dilettanti va ai Diavoli Rossi. Subito in vantaggio i padroni di casa con Cuomo, lesto a sbloccare il risultato dopo sette giri di lancette e a spianare la strada ai compagni. Gli ospiti, autori di una grande prova contro una delle corazzate del prossimo campionato di Eccellenza, non ci stanno e sfiorano anche la rete in un’occasione. Il raddoppio porta la firma di Tranchino, bravo a capitalizzare l’assistenza di Catinali. Soltanto nel recupero, il Rione Terra - che mercoledì 30 agosto accoglierà il Real Forio - rende meno amara la sconfitta con la rete di Calvanico al 93’ su suggerimento di Agrillo. La Puteolana tornerà in campo nel prossimo weekend, sarà trasferta sull’isola per l’impegno contro i biancoverdi al Calise.