Il Pompei di Maradona Jr debutta con una vittoria: 1-0 al Givova Capri Anacapri nell'esordio in Coppa

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Eccellenza. In attesa del campionato, con i calendari dei due gironi che saranno svelati giovedì 31 agosto, è la Coppa Italia a dare il via all’annata sportiva 2023/24. Il primo confronto, come anticipo del weekend, va in scena allo Stadio Bellucci. Il Pompei di Diego Armando Maradona Jr, reduce da un mercato pirotecnico e indicato come candidato numero uno per il salto di categoria, affronta il Givova Capri Anacapri di Felice Rea. Gli isolani, dopo la salvezza dello scorso anno da neopromossi, si presentano ai nastri di partenza della nuova competizione con maggiori consapevolezze e con l’asticella della qualità notevolmente alzata.

Vittoria di misura per la squadra rossoblù che passa in vantaggio all’avvio. Bastano pochissimi secondi all’undici di Maradona Jr - a trazione anteriore e con il trio Caso Naturale, Varsi e Simonetti alle spalle del solito Malafronte - per sbloccare la partita con il gol di Riccio, abile a sfruttare un calcio d’angolo. Gli ospiti, che si affidano ai nuovi Ciranna e Navarrete, provano a reagire con trame interessanti. Solitro (conclusione ribattuta) e Cacciottolo (perso l’attimo su assistenza dello stesso Navarrete), tra i più vivaci per il Capri, non riescono a concretizzare. Il caldo e la condizione fisica tutt’altro che ottimale incidono sul ritmo della gara che, tuttavia, si gioca sull’alto tasso dell’agonismo. Il Pompei tiene botta e chiude in vantaggio la prima frazione di gioco.

Il risultato non cambia nel corso della ripresa, la squadra di casa cerca la via della seconda rete e difende il minimo vantaggio sugli spunti avanzati dei ragazzi di Rea. Da registrare un tiro alto di Ciranna, un palo colpito da Simonetti e una punizione di Mosca parata da Botta. Il Givova Capri Anacapri tornerà a giocare nel fortino del San Costanzo nell’infrasettimanale, precisamente mercoledì 30 agosto, per sfidare il Quarto Afrograd nel secondo incrocio del Girone F di Coppa. Il Pompei invece avrà la possibilità di svolgere la settimana di lavoro prima del ritorno in campo, in trasferta, nel prossimo weekend.

Il direttore sportivo rossoblù Roberto Guadagnuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-match: “Un esordio che ricorda il primo giorno di scuola. C’è curiosità e felicità, speriamo in una buona prestazione per iniziare questo nuovo cammino con una vittoria. Abbiamo cercato di non far mancare nulla alla squadra e all’allenatore, ci aspettiamo comunque dei risultati positivi e non ci nascondiamo. Abbiamo intenzione di fare un campionato importante”.