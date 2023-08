Il Nola dilaga, l'Ercolanese crolla nella ripresa: poker bianconero in Coppa

Debutto da incorniciare per il Nola, esordio da incubo per l’Ercolanese. Allo Sporting Club si gioca la prima partita del Girone E di Coppa Italia Dilettanti. Le due formazioni, in attesa di conoscere il calendario del campionato, si affrontano nel match inaugurale della nuova stagione.

La prima occasione della partita è per Amoriello che ci prova da lontano, il pallone termina alto. Al 12’ colpo di testa dell’ex Esposito da azione d’angolo, grande intervento di Uliano. La risposta dei granata non si fa attendere, al quarto d’ora con uno stacco di Alvino che risulta impreciso. Al 24’ i bianconeri sbloccano la gara. Francesco Esposito scodella in maniera morbida per Gennaro Esposito, l’impatto è perfetto e Uliano è battuto. La reazione dell’Ercolanese è immediata, il Nola viene punito al 32’ da Borrelli, lesto sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale di primo tempo, Esposito, lanciato a rete, colpisce la traversa. L’ultimo tentativo che anticipa l’intervallo è di Amoriello con un rasoterra mancino respinto da Somma.

Al ritorno in campo, la compagine locale è pericolosa al 53’ con schema da palla inattiva. Biason pennella in area per Esposito, bravo a liberarsi ma autore di un tiro impreciso. Al 61’ miracolo di Uliano, poi il Nola si scatena e dilaga. Passa un minuto e Barone Lumaga è sfortunato con l’autogol. Al 66’ Esposito punta Caccia e impegna l’estremo difensore, sulla respinta Guadagni insacca e sigla la terza rete per gli uomini di Sanchez. Nel finale c’è spazio anche per Samb che inserisce il suo nome nel tabellino dei marcatori dopo aver preso il posto di Marin. Per l’Ercolanese ci sarà subito la chance per riscattarsi, mercoledì 30 agosto è prevista la seconda sfida del girone, in casa contro la Mariglianese (oggi a riposo, ndr).