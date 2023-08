Casoria ko all'esordio in Coppa, il Montecalcio vince in extremis: decide Ioio all'89'

Due settimane al via del campionato, giovedì 31 agosto la cerimonia di pubblicazione dei calendari. Montecalcio e Casoria si accodano a Pompei e Givova Capri Anacapri, dando lo start alla nuova stagione con la prima gara ufficiale. Allo Stadio Vezzuto Marasco si gioca la partita inaugurale del Girone C di Coppa Italia Dilettanti. Dopo il successo della squadra di Maradona Jr sugli isolani al Bellucci, il secondo anticipo riserva il confronto a Monte di Procida. La compagine locale, che ha ritrovato la categoria dopo aver ratificato lo scambio di titoli con l’Ercolanese 1924 del presidente Cucciniello, affronta il team nato in estate su iniziativa del patron Ciro Cristiano. Non cambiano le guide tecniche: Gennaro Illiano è confermato sulla panchina flegrea, Gaetano Perrella resta il condottiero della formazione viola. Entrambe, già in clima campionato e con volti nuovi per rose rivoluzionate, si sfidano tra sole e caldo, in una condizione fisica non ancora al top. È l’antipasto del campionato, ma i protagonisti sul rettangolo di gioco provano a tenere alto il livello di agonismo. A conquistare il bottino, in novanta minuti equilibrati e con guizzi da una parta all’altra, è il Montecalcio al fotofinish. La manovra si sviluppa sulla corsia sinistra e l’autore dell’unica marcatura del Vezzuto-Marasco è Ioio: sul traversone profondo, l’attaccante sfrutta la torre di un compagno, vince il duello con l’avversario e batte Santangelo all’89’. Esordio ok quindi per il Montecalcio che sale a 3 punti in classifica. Il Casoria stecca e resta a zero, ma nell’infrasettimanale c’è già l’occasione per rifarsi: mercoledì 30 agosto al San Mauro arriva l’Afragolese per il secondo match della fase a gironi di Coppa Italia.