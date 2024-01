Lo storico club napoletano si qualifica per la finale, poker alla capolista

La Puteolana ha messo nel mirino il suo obiettivo stagionale, la Coppa Italia Dilettanti. La squadra di Ivan De Michele, quarta in classifica in campionato, ha battuto l’Acerrana di Giovanni Sannazzaro, prima della classe, anche nella semifinale di ritorno e ha conquistato l’accesso alla finalissima della competizione, dove incontrerà la Sarnese che ha eliminato il Real Forio (3-1). Dopo la vittoria dell’andata, i Diavoli Rossi si sono ripetuti nel secondo round con un netto e schiacciante 4-1 all’Arcoleo. Eppure il Toro ha avuto il merito di sbloccare subito il confronto con Elefante, dopo pochi secondi dal fischio d’inizio.

Immediata la replica dei Diavoli Rossi, bravi a ristabilire la parità al 10’ con Laringe. La squadra di casa è andata vicina al nuovo vantaggio con Aracri, soltanto la traversa ha negato la gioia al fantasista. Poi si è scatenata la formazione ospite che, sul capovolgimento di fronte, ha raddoppiato con Rosolino. Palumbo e Alvino, in appena due minuti, hanno siglato il poker e chiuso la prima frazione di gioco. Nella ripresa c’è stato davvero poco altro, una chance su punizione per Arcari al 77’ e un’opportunità per Llama all’85’. Al triplice fischio la Puteolana ha staccato il pass per la finale della manifestazione tricolore.

Il tabellino

Acerrana: Rendina, De Giorgi (51’ Fontanarosa), Akaprovic, Lagnena, Dommacco (46’ Palladino), Sicuro, Liberti, De Simone (65’ Carannante), Aracri, Elefante (61’ Ascenzio), Esposito. All.: Sannazzaro

Puteolana: Russo, Calone (72’ Severino), Amelio (66’ Rinaldi), Battaglia, Rosolino, Pontillo, Palumbo, Guglielmo (70’ Cigliano), Laringe (85’ Vitale), Grezio, Alvino (85’ Llama). All.: De Michele

Arbitro: Francesco Vitalii Diomaiuta di Salerno

Marcatori: 1’ Elefante (A), 10’ Laringe (P), 17’ Rosolino (P), 35’ Palumbo (P), 38’ Alvino (P)

Ammoniti: Dommarco, Liberti, Lagnena (A), Grezio, Pontillo (P)