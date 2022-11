Coppa Italia di Serie C - Juve Stabia sconfitta ai rigori: il Foggia passa il turno

Impegno di Coppa Italia anche per la Juve Stabia di Leonardo Colucci. Dopo la sconfitta casalinga col Pescara in campionato, la squadra gialloblè attende il Foggia di Fabio Gallo per il secondo turno della competizione. Si gioca ancora allo Stadio Romeo Menti di Castellammare.

La cronaca si apre con una lunga fase di equilibrio tra le due formazioni. Il primo tiro è un diagonale di Schenetti all’11’, la difesa campana si rifugia in angolo. Soltanto al 22’ si registra la prima opportunità per le Vespe: cross di Berardocco per Zigoni, il tentativo dell’attaccante finisce fuori. Sul versante opposto, la giocata di Schenetti è ribattuta dalla retroguardia. Alla mezz’ora Ogunseye scarica un mancino verso la porta, una deviazione di Peluso fa terminare il pallone in corner. Nel Foggia ci prova Peralta in due situazioni interessanti, sul ribaltamento è D’Agostino a calciare direttamente sul fondo. Al 45’ Pandolfi sfiora il vantaggio, ma al riposo resiste lo 0-0.

Ad inizio ripresa, proteste dei pugliesi per un tocco di braccio di Caldore: l’arbitro lascia proseguire. Al 48’, sugli sviluppi di un angolo, Zigoni stacca ma trova i guantoni di Dalmasso. Sul capovolgimento è Odjer a provarci, Russo neutralizza. Al 58’ Peralta si mette in evidenza con una conclusione di sinistro, sfera di poco a lato della porta di Russo. Al 62’ Ogunseye svetta su traversone di Nicolao, la giocata è imprecisa. Anche i gialloblè invocano un penalty al 65’, ma il signor Milone non è dello stesso avviso. Al 75’ Dalmasso devia il sinistro di prima intenzione di Pandolfi, all’84’ Zigoni verifica i riflessi del portiere rossonero. Nel recupero, un tiro-cross di Maselli impatta con la traversa.

La partita non si sblocca, servono i supplementari per decretare la qualificata. La prima opportunità è di Petermann, Russo risponde presente. Al 103’ l’idea di Maselli si spegne leggermente larga. Al 115’ Pandolfi, servito di tacco da Ricci, manda fuori. La lotteria dei rigori premia il Foggia che passa il turno: decisivi gli errori di Bentivegna, Pandolfi e Ricci per la Juve Stabia.

Il tabellino

Juve Stabia (4-3-3): Russo; Peluso (88’ Maggioni), Caldore, Vimercati, Dell'Orfanello; Altobelli (78’ Ricci), Berardocco (62’ Scaccabarozzi), Carbone (62’ Maselli); Pandolfi, Zigoni (106’ Santos), D’Agostino (78’ Bentivegna). A disposizione: Barosi, Maresca, Cinaglia, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi. Allenatore: Colucci

Foggia (3-5-2): Dalmasso: Leo, Di Pasquale (77’ Peschetola), Rizzo; Nicolao, Odjer, Schenetti (77’ Petermann), Chierico (91’ Iacoponi), Sciacca (59’ Costa); Ogunseye (70’ Tonin), Peralta (70’ Frigerio). A disposizione: Raccichini, Nobile, Garattoni, Vuthaj. Allenatore: Gallo

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

Ammoniti: D’Agostino, Scaccabarozzi, Caldore (JS), Di Pasquale (F)