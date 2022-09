Coppa Italia di Eccellenza - Il Sant'Antonio Abate rimonta lo Sporting Club Ercolanese: giallorossi al turno successivo

Si recupera il secondo tempo della sfida tra Sant'Antonio Abate e Sporting Club Ercolanese, valida per la terza giornata del Girone D di Coppa Italia. La gara, interrotta lo scorso 14 settembre a causa di scontri tra tifoserie, prosegue sul rettangolo verde dello Stadio Giannattasio di Giffoni Sei Casali. La prima frazione si è chiusa con gli ospiti in vantaggio grazie alla doppietta di Raiola e la rete di Mosca: padroni di casa abili a pareggiare, in maniera momentanea, al 14' con Sorriso.

Giallorossi che si presentano alla prosecuzione con tanti giovani, vesuviani che schierano una formazione a trazione anteriore. Passano sette giri di lancette della ripresa e, sugli sviluppi di un corner, Longo impatta di testa ma non trova lo specchio. La risposta arriva qualche minuto dopo con Sorriso che da fuori calcia: Solombrino blocca. Al quarto d'ora l'episodio, Di Riso salta l'avversario e con il sinistro sigla il 2-3. Al 70' Orlando con un sinistro da fuori colpisce la traversa. Trascorre un minuto e ancora Orlando in corsa va vicinissimo alla rete del pari. Tocca poi a Iannone impegnare Solombrino. Al 77' ancora gol per il Sant'Antonio, Salese crossa dalla sinistra e Malafronte di testa sigla il 3-3. All'85' Di Riso sfiora il vantaggio. Quest'ultimo si concretizza in extremis con Orlando che salta un avversario e deposita nel sacco. Impresa riuscita per la squadra di mister Criscuolo che passa al turno successivo.

Il tabellino

Sant'Antonio Abate: Alcolino, Di Ruocco, Esposito, Vitale, Salese 03, Comegna, Sorriso, Iannone 04, Di Riso 03, Malafronte 03, Orlando. A disposizione: Cimmino 04, Girardi, Della Femina, Palumbo 03, Lugibello 03, Porzio 04, Gargiulo 04, Cascone, Delle Donne. Allenatore: Criscuolo

Ercolanese: Solombrino 04, Caccia, Guida 03 (Matrone 03), Pappalardo, Bacio Terracino, Borrelli, Longo, Di Finizio (Esperimento), Raiola, Mosca, Pesce. A disposizione: Uliano, Amoriello 03, Scarpato 04, Fusco 04, Minicone, Piglia 03, Panico. Allenatore: Ambrosino

Arbitro: Marco Di Placido di Ariano Irpino

Marcatori: Raiola 4’, Sorriso A. 14’, Raiola 24’, Mosca 44’, Di Riso 59’, Malafronte 77’, Orlando 87’

Ammoniti: Esposito (S), Esperimento (E), Guida (E), Longo (E)