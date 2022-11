Coppa Italia di Eccellenza - Il Pomigliano pareggia sul campo della Polisportiva Lioni e si assicura la semifinale

Una qualificazione in bilico dopo la vittoria di misura all’andata. Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza mette in risalto il match tra Polisportiva Lioni e Pomigliano. La squadra di Felice Rea, archiviato l’impegno di campionato, punta al passaggio del turno sul suolo irpino: si parte dal vantaggio firmato da Russo. Prima del fischio d’inizio, le formazioni osservano un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia del sisma del 23 novembre 1980. La partita si apre con una buona occasione per i padroni di casa, ma Torino si fa trovare pronto nella circostanza. All’8’ chance per Ragosta con un tentativo che si spegne sul fondo. L’equilibrio resta sovrano allo Stadio Iorlano: alla mezz’ora Miccichè ci prova sugli sviluppi di una giocata di Chironi, ma senza trovare lo specchio. L’asse si rinnova al 34’, questa volta è Miccichè a mettere in mezzo per Chironi che non riesce ad imprimere la giusta potenza al tiro. Al 36’ episodio molto dubbio con un potenziale gol fantasma di Chironi su suggerimento di Ragosta: l’arbitro lascia proseguire. Il punteggio resta inchiodato anche nel corso del secondo tempo, al 67’ opportunità per la squadra locale su calcio d’angolo: la traiettoria da innocua diventa insidiosa e chiama in causa ancora Torino. Al 72’ è la traversa a negare la gioia ad Ascione, protagonista di una grande azione personale. Nel finale, Ragosta sfiora il gol con una punizione che finisce alta sopra la traversa. Al triplice fischio il Pomigliano strappa la qualificazione sul campo della Polisportiva Lioni e accede alle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza.