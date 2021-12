Coppa d'Africa verso il rinvio? La decisione ufficiale attesa nelle prossime ore

Non è ancora certo che la Coppa d'Africa si giochi regolarmente dal prossimo 9 gennaio in Camerun. Una decisione ufficiale sul da farsi sarà resa nota entro la giornata di mercoledì 22 dicembre.

Secondo Sportmediaset, il Presidente della Fifa Gianni Infantino si sarebbe convinto a spostare la competizione, oltre che per l'emergenza Covid, anche per non sovrapporla con il Mondiale per Club, previsto dal 3 al 12 febbraio negli Emirati Arabi Uniti.

Il sito della Federazione Calcio Africana, intanto, nelle ultime ore ha riportato sul suo sito anche il tweet dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, che ha annunciato via social di essere a disposizione della sua nazionale per la Coppa d'Africa se sarà convocato dalla Nigeria.

I will be available for AFCON?unless if am not among the players picked to represent NIGERIA.