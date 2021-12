Variante Omicron, la Coppa d'Africa potrebbe essere annullata: l'indiscrezione dalla Francia

La Coppa d'Africa potrebbe essere annullata a causa di problemi legati al Covid e alla sempre più crescente diffusione della variante Omicron.

L'indiscrezione sul possibile annullamento della competizione calcistica, in programma a gennaio in Camerun, arriva dalla nota emittente francese Rmc Sport. Al momento sarebbero in corso riflessioni, con una decisione definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Se la Coppa d'Africa dovesse disputarsi regolarmente, il Napoli perderebbe per alcune settimane Koulibaly, Anguissa e Ounas, mentre la posizione di Osimhen, ai box per infortunio, sarebbe poi da definire in base ai progressi del calciatore.