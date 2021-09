Coppa Campania, salta il match tra Uc Givova Capri Anacapri e Isola di Procida. Il dg Favia: "Siamo dispiaciuti"

Non si giocherà la sfida di Coppa Campania tra l'Uc Givova Capri Anacapri e l'Isola di Procida. La squadra ospite, infatti, ha comunicato la mancata presenza e, dunque, la gara non si svolgerà regolarmente

Fine settimana fiorente d'impegni quello riguardante il calcio minore regionale. Oltre agli appuntamenti della Serie D e all'inizio del campionato di Eccellenza, andrà in scena anche la Coppa Campania. Il torneo, rivolto alla formazioni di Promozione, prenderà il via nelle prossime ore. Tante partite in programma, un'agenda ricca di sfide interessanti. Non tutte le formazioni, però, potranno scendere regolarmente in campo e testare la condizione fisica.

L'Uc Givova Capri Anacapri ha annunciato l'annullamento della gara con l'Isola di Procida. Al campo Germano Bladier si sarebbe dovuta disputare regolarmente la partita. La società ospite ha comunicato la rinuncia e, di conseguenza, i novanta minuti sono stati rinviati in attesa di una decisione ufficiale. Un test utile per valutare lo stato di forma delle due compagini, mister Staiano era pronto a studiare la situazione in vista dei prossimi incontri.

Il mancato svolgimento del match ha lasciato delusione e dispiacere in tutto l'ambiente. Il direttore generale dei biancazzurri, Alberto Favia, è intervenuto ai microfoni del club e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito: "Appena siamo venuti a conoscenza del l'annullamento ufficiale della gara con il Procida abbiamo subito provveduto ad informare i nostri tifosi. Certamente è una situazione della quale siamo dispiaciuti, anche se possiamo farci poco. In questa categoria, purtroppo possono accadere cose del genere, anche se per fortuna rimangono fatti abbastanza isolati. Adesso ci concentriamo per il debutto in campionato contro il Victoria Marra. Sarà una situazione completamente diversa".

Il Givova Capri Anacapri dovrà attendere ancora per il debutto, sabato prossimo è previsto il confronto con il Victoria Marra per la prima di campionato.