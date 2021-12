Coppa Campania - Lo Sporting Club Ercolanese schianta il Quartograd: Mosca e Borrelli in gol

Una settimana più tardi rispetto alle altre. Sporting Club Ercolanese e Quartograd scendono in campo per la sfida d'andata degli ottavi di finale di Coppa Campania. Allo Stadio Raffaele Solaro va in scena il confronto tra due formazioni reduci da una prima parte di stagione ricca di risultati entusiasmanti. Il primo round va ai vesuviani che passano con un netto tris ed ipotecano il passaggio del turno.

La squadra di Carlo Ignudi ha in mano il pallino del gioco e il guizzo d'apertura si registra al 20'. Punizione per i padroni di casa, deviazione della barriera e sfera che finisce sul secondo palo dove Caccia è pronto al tiro ma viene anticipato dalla retroguardia. Gli ospiti colpiscono un palo con Fabbricini al primo tentativo. La gara la sblocca Paolo Borrelli su finale di tempo. Daniele Di Micco a rimorchio va alla battuta in rete, la palla viene deviata e il numero 8 granata di testa raddrizza la traiettoria in rete. Poco dopo il vantaggio, gli amaranto-azzurri restano in dieci per la doppia ammonizione di D’Ascia. Ripresa contraddistinta per l'assenza del mister locale a causa di un cartellino rosso sventolato nell'intervallo. La parità tra gli uomini in campo si ristabilisce quando Caccia viene espulso. Al 63' c'è il raddoppio dell'Ercolanese. Davide Di Micco, entrato al posto di Sannino, pesca Mosca sul secondo palo che batte Del Giudice colpendo di testa in tuffo. Nel recupero, ancora il bomber fissa il tris e la doppietta personale dagli undici metri. Tra una settimana ci sarà l'incontro di ritorno.

Il tabellino

S.C.Ercolanese: Uliano, Formisano ‘03, Pezzella, Caccia, Carbonaro,Tufano, Di Micco Daniele ‘03, Borrelli Paolo, Mosca, Sannino (54’ Di Micco Davide), Campese (64’ Di Dato). A disposizione: Buonanno, Gargiulo, Rossi, Amoriello ‘03, Scarpato ‘04, Di Meo ‘01, Borrelli Domenico. Allenatore: Carlo Ignudi

Quartograd: Del Giudice, Polverino Simone ‘04, D’Ascia, Di Falco ‘03 (74’ Porcelli ‘03), Angieri, Parisi ‘02, Polverino Emanuele, Torino (68’ Pepe ‘02), Esposito ‘01 (63’ Singh ‘04), Imbriani, Fabbricini ‘03 (46' Iazzetta ‘03). Allenatore: Vincenzo Longobardi

Arbitro: Raffaele Ruggiero di Salerno

Assistenti: Roberto Infante - Marco Donnarumma di Castellammare di Stabia

Marcatori: 43’ Borrelli P., 63’ - rig. 92’ Mosca (E)

Ammoniti: Parisi, Polverino Emanuele, Singh, Angieri (Q), Carbonaro, Tufano, Caccia (E)

Espulsi: D’Ascia (Q) al 45’ e Caccia (E) al 60’ per doppia ammonizione, Ignudi (allenatore) nell’intervallo