Coppa Campania - Lo Sporting Club Ercolanese dovrà attendere l'esito di Quartograd-Agerola

Nessuna sconfitta a tavolino per 3-0, ma una gara da rigiocare dopo l'episodio spiacevole. Quartograd e Agerola dovranno affrontarsi nella sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Campania. Dopo l'aggressione ai danni degli ospiti, il Giudice Sportivo aveva decretato la vittoria per la squadra locale e il conseguente passaggio del turno. Il Comitato Regionale Campania FIGC ha riprogrammato gli impegni e il prossimo 8 dicembre ci sarà il confronto tra le due formazioni allo Stadio Simpatia di Pianura. Non scenderà in campo, invece, lo Sporting Club Ercolanese che dovrà attendere, dunque, la vincitrice del secondo atto. Gli ottavi di finale per i granata sono stati posticipati al 15 dicembre: in trasferta qualora i rossoneri conquistassero il pass alla fase successiva, tra le mura amiche nel caso in cui dovesse maturare un punteggio favorevole degli amaranto-azzurri. Quartograd e Agerola ripartiranno dal 2-0 dell'andata in favore dei ragazzi di mister Vivace.