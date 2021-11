Coppa Campania - Sporting Club Ercolanese col poker sul Gragnano: granata a un passo dagli ottavi

Impegno infrasettimanale per il Gragnano e per lo Sporting Club Ercolanese. La squadra di Antonio Rinaldis, messo alle spalle il ko in campionato rimediato contro il San Vito Positano, ospita lo Sporting Club Ercolanese, reduce dal pareggio col Rione Terra, allo Stadio San Michele. Il test, valido per il turno d'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Campania, è vinto dalla formazione di Carlo Ignudi che sfodera una prova collettiva di spessore e fa valere il tasso qualitativo dell'organico.

Il terreno di gioco non versa in condizioni ottimali a causa delle condizioni meteo degli ultimi giorni. Entrambe le formazioni apportano turnover agli undici di partenza per dare spazio a chi ha giocato meno nella competizione principale. Gli ospiti partono con le migliori intenzioni e, dopo trenta secondi di gioco, Muro - pescato da Cefariello F. - si gira e calcia verso la porta: la conclusione è centrale e non crea problemi a Balzano. In seguito, dagli sviluppi di un angolo, Rossi non riesce a ribadire in rete un traversone di Daniele Di Micco. Al 9' il diagonale di Muro termina di poco sul fondo, esito analogo per Davide Di Micco al 19' su lancio dalle retrovie di Gargiulo. La porta sembra stregata, anche Caccia sfiora il vantaggio con un colpo di testa impreciso. Al 40' Tufano libera una conclusione dalla distanza che si infila sotto la traversa e sblocca il match.

Bastano pochi minuti nel corso della ripresa ai padroni di casa per agguantare il pareggio. Lo spartito tattico è chiaro, l'Ercolanese fa la partita e su un calcio di punizione in zona offensiva si sviluppa il gol del pari. Errore da piazzato e il Gragnano riparte in contropiede: il pallone arriva a Bifulco che insacca con un tiro ad incrociare. I granata si fiondano di nuovo in avanti e segnano con il subentrato Mosca dagli undici metri per un rigore causato da un fallo di mano. Sfera da una parte e portiere dall'altra per l'1-2. All'80' ancora bomber Mosca raccoglie un passaggio di Formisano, controlla e batte Balzano per la terza volta. Nel finale c'è gloria anche per Perna che si avventa su una respinta corta della retroguardia locale e di esterno sinistro trafigge il portiere all'incrocio.

L'Ercolanese mette l'ipoteca sul passaggio del turno, tra due settimane andrà in scena il ritorno allo Stadio Solaro e al Gragnano servirà un vero e proprio miracolo per mettere in bilico la qualificazione.

Il tabellino

Gragnano: Balzano ‘01 (85’ Esposito ‘04), Acanfora ‘04 (80’ Malafronte ‘04), Rocchino, De Feo (79’ Giannullo), Alfano ‘04, Bifulco, Liberti ‘01 (54’ Annunziata), Amarante (80’ Cacace ‘05), Nina, Raffone, Auricino. Allenatore: Antonio Rinaldis

S.C. Ercolanese: Buonanno ‘02, Rossi, Cefariello A. (87’ Battilo ‘03), Caccia, Gargiulo, Tufano, Di Micco Dan. (79’ Formisano ‘02) ‘03, Borrelli P., Muro (68’ Perna), Di Micco Dav. (52’ Mosca), Cefariello F. (59’ Pezzella). A disposizione: Uliano, Di Dato, Vigorito ‘03, Sannino. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Francesco De Sio (Salerno)

Assistenti: Michele Sabbarese (Salerno) – Benito Andrea Abate (Salerno)

Marcatori: 40’ Tufano (E), 63’ Bifulco (S), 68’ rig., 80’ Mosca (E), 89' Perna (E)

Ammoniti: Amarante (S), Rossi (E)