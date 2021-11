Coppa Campania - Santa Maria la Carità, Vis Frattaminorese e Cercola vittoriose in esterna. Pari per il Micri, Montecalcio ko

Si è completato il ricco programma di andata dei sedicesimi di finale di Coppa Campania. Ben cinque partenopee sono state impegnate in trasferta. Il bilancio conta tre vittorie, una sconfitta e un pareggio.

Sorride il Santa Maria la Carità che si afferma con un pirotecnico 2-3 sul campo dell'Abellinum. La squadra di Durazzo parte bene e passa in vantaggio al 21' con un tiro a giro di Guida. Al 24' è arrivata la reazione della squadra locale con Russo. Gli irpini rimontano ad avvio ripresa sfruttando con Damascato un disimpegno errato degli ospiti. Ci pensa ancora Guida, su errore della difesa locale, a ristabilire la parità. Al 40' Donnarumma controlla la sfera, si gira in area di rigore e insacca all'angolino per il definitivo 3-2.

Successo anche per la Vis Frattaminorese che passa nell'impianto del Real San Martino: basta la rete di bomber Ciocia ad abbattere le resistenze dei padroni di casa. Da menzionare lo straordinario supporto della tifoseria gialloblù giunta in massa in quel del Pignatelli nonostante il giorno feriale e la distanza. Hurrà di misura per il Cercola che sbanca lo Stadio Annino Roca con una prodezza di Ascione. Il centravanti rossoblù si coordina dal limite dell'area e scarica un destro che bacia il palo e si infila alle spalle dell'estremo difensore al 71'. Nel corso della prima frazione, provvidenziale D'Argenzio su una sassata di Viscovo.

Non si sblocca, invece, l'incontro tra Sporting Pontecagnano e Micri: pareggio a reti bianche, non si sblocca il testa a testa tra le due compagini. Gioia per la Sessana nella partita interna col Montecalcio. Gli isolani vengono superati da un calcio di rigore di Marrafino al 69'.