Coppa Campania - I risultati dei sedicesimi di ritorno e le qualificate al turno successivo

Sedicesimi di finale di Coppa Campania, questo pomeriggio sono andate in scena le partite di ritorno. Successo di misura per la Nuova Napoli Nord che si è imposta sul campo del Cellole e ha strappato il pass al turno successivo della competizione: la rete di Polverino ha spezzato la stabilità dell'andata. Pirotecnica vittoria per il Santa Maria la Carità nel confronto diretto col Barano: 3-2 al triplice fischio. Il punteggio, tuttavia, non ha premiato la squadra di Durazzo nonostante le marcature di Lombardo e Farriciello, autore di una doppietta. Le Aquile sono state abili a ribaltare il doppio vantaggio degli isolani con Cantelli, protagonista di due finalizzazioni. Agli ottavi, però, ci va la compagine di Mennella.

Sorriso per il Rione Terra che ha superato la Sessana allo Stadio Chiovato: la rete di Ciotola alla mezz'ora ha deciso la sfida. Risultato importante, ma non utile per il passaggio agli ottavi: si qualificano i gialloblù. Esultanza in casa Quartograd, ribaltato il parziale dell'andata contro la Virtus Afragola: la doppietta di Manco e il sigillo di Manzo hanno definito la sfida dello Stadio Papa di Cardito. Ha dilagato la Neapolis che si è affermata nel testa a testa col Micri (5-0, ndr): rimontato lo svantaggio della prima gara e ottavi acquisiti dal sodalizio dei La Peccerella. Tris del San Vitaliano che ha replicato il match di qualche settimana fa e ha eliminato il Bellizzi Irpino dal torneo.

Pareggio tra Ottaviano e Città di Avellino, a qualificarsi è la formazione rossoblù dopo il successo dell'andata. Coppola ha regalato il pass al Sant'Anastasia in extremis: dolce pari col Cercola, in gol col rigore di Muro a poche battute dalla fine del primo tempo. Allo Stadio Comunale di Ottaviano ha ottenuto la vittoria la Virtus Vesuvio: un risultato che non è bastato perché agli ottavi approda il Terzigno. I rossoneri, dopo i calci di rigore, hanno conquistato la qualificazione.

I risultati

Cellole-Nuova Napoli Nord = 0-1 (andata 1-1)

Ottaviano-Città di Avellino = 2-2 (andata 2-1)

Cercola-Sant'Anastasia = 1-1 (andata 1-2)

Neapolis-Micri = 5-0 (andata 1-4)

San Vitaliano-Bellizzi Irpino = 3-0 (andata 3-1)

Santa Maria la Carità-Barano = 3-2 (andata 1-3)

Virtus Afragola-Quartograd = 0-3 (andata 2-1)

Virtus Vesuvio Ottaviano-Terzigno = 2-1 (andata 1-2)

Rione Terra-Sessana = 1-0 (andata 1-4)