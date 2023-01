Coppa Campania - I risultati del ritorno dei quarti di finale e le qualificate al turno successivo

Un mercoledì nel segno delle sfide di ritorno dei quarti di finale di Coppa Campania di Promozione. Dopo la vittoria di misura all’andata, il Sant’Anastasia si conferma anche nella partita di ritorno. Superato il Quartograd con quattro reti, i flegrei hanno il merito di sbloccare il match ma non basta: 4-1 per i biancoblù che volano in semifinale. La Neapolis illude, Rizzo tiene a galla la Nuova Napoli Nord: la squadra di Micallo esulta ai calci di rigore. La Forza e Coraggio, archiviato il successo del primo atto, regola ancora il San Vitaliano: tris dei giallorossi, per i napoletani arriva l’eliminazione dal torneo.

I risultati

Forza e Coraggio-San Vitaliano 3-1 (1-0 all’andata)

Neapolis-Nuova Napoli Nord 2-1 (2-1 all’andata)

Sant’Anastasia-Quartograd 4-1 (1-0 all’andata)