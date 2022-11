Coppa Campania - I risultati delle partite di ritorno del terzo turno

Le squadre napoletane di Promozione tornano in campo nell’infrasettimanale per affrontare gli impegni di ritorno del terzo turno di Coppa Campania. Rinviata la partita tra Sant’Anastasia e Barano, le due formazioni si affronteranno in una data diversa da quella di partenza. La Neapolis s’impone sul campo della Sessana e guadagna l’accesso al turno successivo. Esposito sigla il gol del vantaggio al 43’, nella ripresa Sorrentino raddoppia su rigore e ancora Esposito firma il tris definitivo. Pirotecnica sfida tra l’Ottaviano e il San Vitaliano allo Stadio Comunale, ad esultare è la squadra gialloblù che si afferma con quattro marcature (doppietta di Di Pietro, Piccolo e Notaro). Si assicura il passaggio del turno altresì il Quartograd contro il Terzigno, mentre in serata è atteso il confronto tra Nuova Napoli Nord e Vitulazio.

I risultati

Sessana-Neapolis 0-3

Terzigno-Quartograd 1-3

Ottaviano-San Vitaliano 3-4

Nuova Napoli Nord-Vitulazio questa sera alle ore 20.00

Sant’Anastasia-Barano RINVIATA