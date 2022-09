Coppa Campania - I risultati delle gare di ritorno e le qualificate al turno successivo

Infrasettimanale dedicato alle gare di ritorno del primo turno della Coppa Campania. La Boys Caivanese, dopo la vittoria dell’andata, saluta la competizione: sconfitta per 2-0 contro la Nuova Napoli Nord. Per i padroni di casa vanno a segno Capuano e Polverino. Come dichiarato dal club gialloverde, il torneo in questione - sempre onorato dalla truppa di Dello Margio - non può essere un obiettivo reale per esigenze esterne. Pirotecnico pareggio tra Santa Maria la Carità e San Sebastiano: rimonte e controrimonte per un risultato finale di 4-4. I ragazzi di Durazzo, d’altra parte, strappano il pass per la fase successiva dopo il tris messo a segno nella sfida in trasferta.

Allo Stadio Caduti di Brema di Barra, il Punto di Svolta esce ko dall’incontro col Sant’Anastasia: biancoblù mattatori di misura e qualificati. Ok il Terzigno che, accantonato il successo lo scorso 4 settembre, strappa un pareggio dall’ostica trasferta di Agerola: 1-1 al Comunale e rossoneri ai sedicesimi di finale. Straripante il Rione Terra che abbatte letteralmente la Vis Frattaminorese a domicilio. Nonostante il pari del Chiovato, i flegrei dominano il match di ritorno: provvidenziali le marcature di Castaldo, Di Matteo (da quaranta metri circa, ndr), Illiano e Alborino. Passa anche il Micri sul terreno della Puteolana 1909: la brigata di Marchisano, reduce dal 2-1 interno dell’andata, bissa al ritorno col risultato di 0-1. Il Quartograd pareggia col Frattamaggiore malgrado il 2-2 odierno: Manzo sblocca per i locali su rigore, replica da penalty Pirone al 44’. Al 70’ i bianconeri passano con la deviazione di Di Falco, il nuovo pari dei rossoblù è allo scadere ancora con Manzo.

Tris e qualificazione per il San Vitaliano che ribalta il Baiano: decisive le reti di Di Pietro, Giordano e Nota. Il Cercola si afferma sul manto della Viribus (1-2, ndr) e passa ai sedicesimi. Alla prossima fase ad eliminazione c’è altresì la Virtus Vesuvio Ottaviano: gli uomini di Peluso superano il doppio test-San Vito Positano: al Comunale decide Miranda al 52’ con una conclusione vincente dal limite dell’area. Dilaga il Barano che archivia l'amara sconfitta al tavolino in campionato imposta dal Giudice Sportivo: le doppiette della coppia Conte-Fiorentino e la finalizzazione di Invernini rimontano l'Isola di Procida e consegnano la qualificazione ai bianconeri. Pareggio senza reti tra Casal di Principe e Neapolis: verdetto utile per quest'ultima squadra che si assicura un posto tra le migliori della Coppa.

