Coppa Campania - La lotteria dei rigori premia il Micri: Rione Terra eliminato ai quarti

L'una prosegue, l'altra saluta il torneo anzitempo. Sono andati in scena i confronti di ritorno dei quarti di finale della Coppa Campania. Tra le partenopee impegnate non c'è da segnalare soltanto l'uscita anticipata dell'Ercolanese dalla competizione. Allo Stadio Chiovato, infatti, si è disputato l'incontro tra il Rione Terra e il Micri. E a sorridere è la compagine allenata da mister Marchisano, rivelazione stagionale nel Girone D di Promozione. La lotteria dei rigori, infatti, premia gli ospiti e penalizza la brigata di Monaco.

Si parte dallo 0-1 dell'andata in favore del Micri, forte della rete siglata da Berrino a dodici giri di cronometro dal termine. Il primo tempo di Bacoli è scoppiettante. Il risultato resta inchiodato, ma le due formazioni creano numerose opportunità. La truppa di Marchisano spaventa la retroguardia locale in più di una circostanza, Cappiello sventa ottimamente i diversi brividi che si presentano dalle sue parti. Per i padroni di casa, invece, è da menzionare l'occasione - sugli sviluppi di un corner - di Cirino: la botta sicura è deviata.

Il punteggio resta invariato anche nel corso della seconda frazione, nel recupero però gli sforzi del Rione Terra si concretizzano. Ci pensa Grieco a spezzare l'equilibrio e regalare speranza ai suoi. Al termine dei novanta minuti regolamentari e dell'extra-time si va ai calci di rigore per decretare la qualificata alle semifinali. Ed è il Micri a conquistare il pass imponendosi col risultato di 3-4: nel turno successivo ci sarà la doppia sfida col Villa Literno. L'altra semifinale sarà Carotenuto-Sarnese.