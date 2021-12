Coppa Campania - Ercolanese impressionante, Quartograd annientato con la manita: granata ai quarti di finale

Ottavi di finale di Coppa Campania, allo Stadio Simpatia di Pianura va in scena la sfida di ritorno tra Quartograd e Sporting Club Ercolanese. Per i flegrei - con tanti elementi della Juniores in campo - c'è un'impresa da compiere, sovvertire il tris rimediato all'andata al Solaro. Discorso inverso per i vesuviani che puntano ad amministrare il passaggio del turno. Nel secondo atto è ancora hurrà per i ragazzi di Carlo Ignudi che passano con una netta manita.

Al primo affondo i granata passano con bomber Mosca, bravo a superare Del Giudice al secondo minuto di gioco. Passano pochi minuti di gioco e, su imbucata di Sannino, il centravanti granata raddoppia. La tripletta si concretizza al 40'. L'attaccante poi lascia il campo a Domenico Borrelli nella ripresa. I padroni di casa rialzano la testa nel secondo tempo. Esposito accorcia le distanze al 54', più tardi prova il grande gol da fuori ma Uliano è attento. Sul prosieguo, il direttore di gara assegna un rigore al Quartograd e ammonisce Di Dato per fallo di mano in area: Capuano porta il risultato sul 2-3. L'illusione dura una manciata di giri di lancette. Sannino, autore di una prestazione sontuosa, si mette in proprio e con un mancino insacca sotto la traversa. Analoga inziativa di Davide Di Micco che parte dalla distanza, si incunea e libera una conclusione che vale la manita al 69'. Non succede più nulla nelle battute conclusive, l'Ercolanese strappa la qualificazione ai quarti dove incontrerà il Carotenuto.

Il tabellino

Quartograd: Del Giudice, Iazzetta '03, Polverino Simone '04, Gaveglia, Di Falco '03, Parisi '02, Emanuele Polverino (Porcelli ‘03), Chietti '04 (Pepe ‘02), Polverino Mario, Capuano, Esposito ‘01. A disposizione: Celano. Allenatore: Longobardi

S.C. Ercolanese: Uliano, Gargiulo, Amoriello '03 (46' Formisano '02), Di Dato, Carbonaro, Tufano (72’ Scarpato '04), Di Micco Daniele '03 (62’ Rossi), Borrelli Paolo (46' Di Meo '02)Mosca (46' Borrelli), Sannino, Di Micco Davide. A disposizione: Buonanno '02, Trambarulo '03, Cefariello Antonio, Battilo '03. Allenatore: Ruggiero (Ignudi squalificato)

Arbitro: Stefano D'Amato (Salerno)

Assistenti: Francesco Coiro (Sala Consilina) - Massimiliano Napolitano (Caserta)

Marcatori: 2’, 9’, 40’ Mosca (E), 54’ Esposito (Q), 59’ rig. Capuano (Q), 63’ Sannino (E), 69’ Davide Di Micco (E)

Ammoniti: Amoriello, Di Dato (E)