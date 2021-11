Coppa Campania - Aggressione ai giocatori dell'Agerola, non si gioca la sfida col Quartograd

Un altro episodio spiacevole proveniente dalle categorie dilettantistiche. Un accaduto da condannare e stigmatizzare. Allo Stadio Giarrusso non si è giocato il match tra Quartograd e Agerola, valido per il ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Campania. La motivazione è da riscontare in un'aggressione da parte dell'ambiente locale ai danni dei giocatori ospiti. Qualche battibecco all'andata (gara terminata 2-0 per l'Agerola, ndr) e l'avvenimento odierno che non ha consentito il regolare svolgimento della partita. A comunicarlo è stata la società rossonera attraverso i canali social: "In seguito all'aggressione da parte di alcuni tesserati del Quartograd all'ingresso, la società ha deciso di non far scendere la squadra in campo. La partita pertanto non si è disputata". Secondo le ultime indiscrezioni, l'incresciosa situazione si è sviluppata nel pre-partita e un componente del gruppo dell'Agerola è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Il direttore di gara ha eseguito il riconoscimento delle due formazioni, ma gli ospiti - con alcuni ragazzi della Juniores tra i convocati - hanno deciso di non scendere sul rettangolo verde. Si attenderà la comunicazione ufficiale del Giudice Sportivo, il 3-0 a tavolino però non sarà la notizia più importante attorno a ciò che è accaduto.