Coppa Campania - Botta e risposta tra Puteolana e San Sebastiano, il Gragnano si afferma sul Terzigno

Due partite in programma. L'agenda della Coppa Italia riguardante lo scenario della Promozione Campania ha riservato le sfide Puteolana 1909-San Sebastiano e Terzigno-Gragnano. Il primo match, quello tra i granata e i rossazzurri, è andato in archivio col risultato di 1-1. Un botta e risposta sul rettangolo verde che è valso un punto in classifica per entrambe. Secondo pareggio nella competizione per i padroni di casa, primo punto in cantiere per gli ospiti che avranno la possibilità di conquistare la qualificazione col terzo appuntamento del girone contro la Vis Frattaminorese il prossimo 20 ottobre. Vincono, invece, i gialloblù sul manto erboso rossonero. Allo Stadio Comunale di Brusciano matura un successo di misura per 0-1: gli uomini di Califano restano a secco di punti nel raggruppamento, i ragazzi di De Falco agganciano la Massa Lubrense.