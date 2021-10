Coppa Campania Promozione - Sporting Club Ercolanese, hurrà e sedicesimi: Viribus regolata da Pezzella e Muro

È un match intenso, pieno di occasioni e che offre spunti interessanti. Allo Stadio Comunale di Brusciano va in scena il confronto tra Viribus e Sporting Club Ercolanese. Il Girone 14 di Coppa Campania riserva l'ultimo turno tra i rossoblù e i granata. Cambi da una parte e dall'altra rispetto alle ultime uscite in campionato, entrambi i tecnici concedono spazio a chi ha giocato meno.

E la partenza è favorevole ai granata che al 2' ci provano con Muro: il tiro d'esterno è centrale e Beneduce blocca senza problemi. I padroni di casa cercano di far valere il fattore campo, ma al 12' - su un retropassaggio errato della difesa - Ascione si inserisce e serve Pezzella: il calciatore, in piena area di rigore, calcia a porta vuota siglando la rete del vantaggio. Il gruppo locale accusa il colpo e non riesce a ripartire, al 28' gli ospiti sfiorano il raddoppio dagli sviluppi di un corner: il colpo di testa di Ascione è largo. La prima frazione va in archivio con un tiro a giro di Muro che si spegne sul fondo.

Ritmi non alti ad avvio secondo tempo, al 50' si materializza un episodio chiave che cambia l'inerzia della gara. Falco, già ammonito, commette fallo su Cefariello e riceve il secondo giallo che vale l'uscita anticipata dal campo. La Viribus resta in partita e riesce a ristabilire la parità. È l'altro Ascione a mettersi in evidenza conquistando la sfera e calciando verso lo specchio, Buonanno non è perfetto e la traiettoria termina il tragitto in rete. Al 74' il neo entrato Di Meo recupera il pallone a centrocampo e arriva al limite, la botta è debole e non preoccupante. L'Ercolanese filtra con il gol e, dopo l'errore di Marotta, riesce a passare di nuovo avanti nel punteggio con l'esecuzione dal dischetto di Muro. I rossoblù provano a trovare il secondo pareggio, Buonanno si riscatta dallo svarione precedente e allontana la minaccia. I granata espugnano il Comunale, piegano la Viribus e accedono alla fase ad eliminazione diretta.

Il tabellino

Viribus: Beneduce (63’ Sannino ‘03), Granato ‘02 (73’ De Vita ‘02), Martino, Ascione G. ‘02, Gammella ‘02, Giunta, Improta ‘02 (53’ Marotta), Falco ‘01, Dalia ‘01 (84’ Petillo), Maione, Donvito ‘02 (60’ De Martino). A disposizione: Panico ‘03, Vertola ‘02, Grazioli ‘02, Pardo. Allenatore: Dino Pezzella

S.C. Ercolanese: Buonanno ‘02; Rossi, Cefariello A., Gargiulo, Carbonaro, Cefariello F. ‘02 (55’ Di Meo ‘01), Di Micco Dan. ‘03 (85’ Dello Iacovo ‘02), Borrelli P., Ascione R. (55’ Di Micco Dav.), Muro, Pezzella (92’ Vigorito ‘03). A disposizione: Uliano, Formisano ‘02, Matrone ‘03, Tufano, Mosca. Allenatore: Carlo Ignudi

Arbitro: Bruno Giaquinto (Napoli)

Assistenti: Benvenuto (Nocera Inferiore) – Iacoletti (Nocera Inferiore)

Marcatori: 12’ Pezzella (E), 55’ Ascione G. (V), 81’ rig. Muro (E)

Ammoniti: Donvito (V), Falco (V), Cefariello F., Borrelli (E), Ignudi (allenatore Ercolanese), Dalia (V), Martino (V)

Espulsi: Falco (V) al 50’ per doppia ammonizione