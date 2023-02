Coppa Campania - Tris e finale per il Sant'Anastasia: doppio confronto amaro per la Nuova Napoli Nord

La vittoria all’andata e il bis al ritorno, il Sant’Anastasia batte ancora la Nuova Napoli Nord e si assicura la finale di Coppa Campania. Buon avvio degli ospiti con le occasioni di Manzo e Sinigaglia, la risposta dei padroni di casa non si fa attendere con Aprea e Sgambati. Dalla mezz’ora, i biancoblù macinano azioni da gol. In pochi giri di lancette ci provano Selva, Maresca, Sgambati e Montaperto. Al 40’ cross di Maresca dalla sinistra, Aprea colpisce sul secondo palo e insacca. Il primo tempo regala l’ultimo sussulto con un tiro di Selva dalla distanza. Quest’ultimo conquista anche il rigore ad inizio ripresa con una punizione deviata di mano da Torromacco: dal dischetto Selva fa 2-0. Al 62’ fallo di Vertola su Sacco in area, Manzo accorcia le distanze da penalty. Rizzo e Manzo cercano di creare qualcosa, ma è solo il Sant’Anastasia a flirtare con il tris: Orefice, Matrusciano, Caiazzo e Montaperto (tre volte) non trovano la rete. Nel finale, Manzo si fa ipnotizzare da D’Inverno dagli undici metri. Al 94’ Tedeschi confeziona l’assistenza a Velotti che vale il 3-1 e l’accesso alla finalissima. L’avversaria sarà la Forza e Coraggio, vittoriosa dalla lotteria dei rigori sul campo del Victoria Marra.

Il tabellino

Sant’Anastasia (4-3-3): D'Inverno '99; Dell'Acqua '03, Vertola '02, De Maria '02, Maresca '94; Aprea '89, Orefice (c) '88 (Visone 75' ‘01) Piazzola '02 (80' Caiazzo ‘02); Sgambati '05 (72’ Matrusciano ‘04), Montaperto '02 (93' Velotti ‘06), Selva '97 (83' Tedeschi ’00)

Nuova Napoli Nord (4-2-3-1): Delgiudice; Chimenz, Parisi A. (80’ Parisi M.), Ursomanno, Zazzaro (33’ Torromacco); Ventre (C) (48’ Petrone), Greco (68’ D’Ascia); Manzo, Sacco, Esposito R.; Sinigaglia (56’ Rizzo)

Arbitro: Gerardo Pagnotta di Nocera Inferiore

Marcatori: 40’ Aprea (SA), 47’ rig. Selva (SA), 62’ rig. Manzo (N), 94’ Velotti (SA)

Ammoniti: Aprea, D’Inverno (SA), Ventre, Ursomanno, D’Ascia (N)