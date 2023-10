Coppa Campania - Risultati e marcatori delle partite di andata dei sedicesimi di finale

La Coppa Campania di Promozione va in scena con le partite d’andata dei sedicesimi di finale. Sconfitta in trasferta per la Frattese sul campo dell’Ottaviano, rossoblù che si affermano di misura e che saranno chiamati a resistere al ritorno in trasferta sul terreno di gioco dei nerostellati. Si chiude in parità invece la sfida del Landieri tra l’Oratorio Don Guanella Scampia e la Sessana. Ospiti in vantaggio con Granato su assistenza di Bianco, il pareggio biancoblù porta la firma di Esposito. Nella fasi conclusive Torinelli ribalta il punteggio, Palumbo non ci sta e sigla il 2-2 finale. Dopo aver chiuso il primo tempo sul risultato di parità, la Marchesa si impone sul Massa Lubrense. Successo all’inglese per la Boys Caivanese sull’Isola di Procida con i gol di Silvestre e Puca, Montemiletto corsaro contro il San Vitaliano con la rete di Dettler. Sanseverinese e Agerola non vanno oltre lo 0-0, il Cimitile fa 1-1 con il Terzigno.

I risultati e i marcatori

Ottaviano-Frattese 1-0

Oratorio Don Guanella Scampia-Sessana 2-2, Granato (S), Esposito (ODGS), Torinelli (ODGS), Palumbo (S)

Massa Lubrense-Marchesa 2-3

Boys Caivanese-Isola di Procida 2-0, Silvestre (BC), Puca (BC)

San Vitaliano-Lions Montemiletto 0-1, Dettler (LM)

Cimitile-Terzigno 1-1

Sanseverinese-Agerola 0-0

MP San Giorgio-Boys Napoli 18

Nuova Napoli Nord-Casal di Principe 18

Il Punto di Svolta-Sant’Agnello 18.30

*IN AGGIORNAMENTO