Coppa Campania Promozione - Pareggio show tra Oratorio Don Guanella Scampia e Cercola

Squadra in casa Don Guanella Scampia

Il Girone 11 di Coppa, per quanto concerne lo scenario di Promozione, mette davanti Oratorio Don Guanella Scampia e Cercola nel match valido per la terza giornata. Il raggruppamento si chiude oggi con la sfida del Landieri, matura un pareggio pirotecnico nel risultato. Il triplice fischio, tuttavia, sancisce il passaggio del turno per la brigata locale.

Passano nove minuti sul cronometro del direttore Giorgio Guarino di Avellino e i padroni di casa passano in vantaggio. Buonaurio riceve la sfera da Riggione e supera Odesco con una conclusione da pochi metri. La reazione degli ospiti è timida e i biancoblù raddoppiano con Sabatino. Il centrocampista raccoglie una respinta corta della difesa e supera l'estremo difensore con un rasoterra che si insacca nell'angolo basso.

Il doppio svantaggio non fa crollare le speranze dei rossoblù che iniziano ad alzare i giri della manovra. Soltanto al 64' i ragazzi di Barra riescono a trovare il varco giusto per accorciare con Rivetti. Il centrale, subentrato a Matino, beffa Monteleone con un missile da fuori area che si infila all'incrocio. Al 78' i Foxes pareggiano con Viscovo. L'attaccante è lesto e furbo ad approfittare di un errore dell'estremo difensore siglando il pari a porta vuota.

Finisce in parità al Landieri, a vincere il Girone 11 è l'Oratorio Don Guanella Scampia che si assicura il passaggio alla fase successiva del torneo.