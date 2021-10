Coppa Campania Promozione - Il Micri maltratta il San Giuseppe: risultato di 1-7 a Brusciano

Da Brusciano a... Brusciano. Giorni da dimenticare e uscite da rimuovere per il San Giuseppe che accoglie un'altra amara realtà. Dopo la prima sconfitta in campionato contro la Viribus, la formazione gialloblù crolla ancora al Comunale nella sfida di Coppa Campania nello scenario di Promozione. Il Girone 6 del torneo riserva la sfida contro il Micri e il risultato è di quelli negativi.

Novanta minuti di sofferenza e di difficoltà per la squadra locale. Neanche il vantaggio momentaneo di Scarciello può alleggerire quanto accaduto sul rettangolo da gioco. I biancoblù, dopo un avvio in difficoltà e sotto di un gol, reagiscono e ribaltano completamente il risultato. Agli errori in area di rigore nel primo tempo risponde una prova magistrale nel corso della seconda frazione di gioco.

Di Giacomo e Martino sono tra i migliori della brigata ospite, doppiette per entrambi e ripresa proficua in zona offensiva. Alle marcature si aggiungono anche Crrese, Cortese e Berrino. I tre fischi del direttore di gara mandano in archivio il confronto, il Micri offre una prestazione valida sul piano tecnico, tattico e mentale. Il San Giuseppe non regge ed è costretto a subire gli attacchi avversari.

Primo posto nel girone per i biancoblù che agganciano il Montecalcio e accedono alla fase successiva per migliore differenza in termini di gol messi a segno. Gli isolani aspettano novità dagli altri campi, la speranza di qualificarsi al prossimo turno è viva più che mai.