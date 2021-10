Coppa Campania Promozione - Il Rione Terra asfalta il San Francesco con tre gol

Vince e convince. Diverte e si diverte. Il Rione Terra, archiviata la prima vittoria stagionale in campionato, prende il sopravvento nella sfida del De Cristofaro e regola il San Francesco. Gialloblù sconfitti a domicilio, i puteolani si impongono con un netto tris e volano al turno successivo di Coppa Campania. Primato nella mini-graduatoria del Girone 10 della competizione, gli uomini di mister Monaco trovano la giusta dimensione e sfoderano una grande prestazione. Il progetto giovani, inoltre, inizia a dare risposte importanti. Le reti odierne, infatti, portano le firme di Cammarota, Di Costanzo e Testa. Marcature che rispondono a calciatori nati dopo il 2000, le ambizioni e le idee del club iniziano a portare frutti in terra flegrea. Il successo in quel di Giugliano spedisce il Rione Terra a quota quattro punti in classifica e assicura la qualificazione alla fase successiva. Resta in attesa il Città di Casoria, San Francesco ultimo a zero lunghezze.