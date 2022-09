Coppa Campania, 1° turno d'andata - I risultati delle squadre napoletane scese in campo

Primo impegno ufficiale per le squadre napoletane attese dal prossimo campionato di Promozione. In vista dell’esordio nella competizione principale, questo pomeriggio ci sono stati gli anticipi d'andata di Coppa Campania. Ben diciotto sono le compagini del territorio partenopeo scese in campo per la prima chiamata della nuova stagione.

Largo successo per l’Ottaviano che supera il Cimitile nella contesa disputata sul rettangolo verde vesuviano: tris per i rossoblù che piegano i granatieri, in rete con Marulli. Vittoria con tre gol anche per il Cercola che supera la Viribus al Piccolo col punteggio di 3-1. Sorride altresì l’Isola di Procida nel confronto tutto isolano col Barano: 2-1 per i biancorossi al triplice fischio.

Neapolis di misura sul Casal di Principe: a Mugnano decide la marcatura di Catena al 65’. Esce ko l’Oratorio Don Guanella Scampia, in dieci uomini per gran parte di match per l’espulsione di Canzano. Da segnalare un calcio di rigore fallito da capitan Pellecchia: Virtus Afragola vittoriosa nel segno di Pingue. Blitz esterno per il Santa Maria la Carità che ne segna tre al San Sebastiano a domicilio.

Pareggio pirotecnico tra San Vito Positano e Virtus Vesuvio Ottaviano: Mari sblocca per i padroni di casa, Ambrosio firma il pareggio ad inizio secondo tempo. Al 63’ Langella completa la rimonta, ma al 70’ Raia fa 2-2. Successo in trasferta per il Quartograd che si impone all’inglese sul rettangolo verde del Frattamaggiore.

Termina 2-2 la partita tra Sant’Anastasia e il Punto di Svolta. Ospiti avanti con Ascione al 22’, al 55’ il raddoppio porta il timbro di Iorio in contropiede. Nel finale si scatena Borrelli che rimonta e fissa il pari: prima all’83’ e poi all’89’, il calciatore locale va in gol. Esordio ok per la Boys Caivanese che batte 3-2 la Nuova Napoli Nord.