Coppa Campania, 1° turno d'andata - I risultati delle squadre napoletane scese in campo oggi

La Coppa Campania chiude il programma dell'andata del primo turno con le gare odierne. Dopo gli impegni del sabato, la domenica sportiva ha riservato ulteriori incontri per le squadre napoletane. Sette sono le formazioni partenopee che sono scese sul rettangolo da gioco per fare il debutto nella nuova stagione.

Successo casalingo per il Terzigno che batte l'Agerola per 2-1. Napolitano e Carrella regalano la vittoria alla compagine locale, pareggio momentaneo per gli ospiti con la firma di Amoroso. Cade il San Vitaliano sul campo del Baiano: irpini avanti con Pastore e Vergara, Di Pietro accorcia e offre maggiori possibilità ai gialloblù di ribaltare il punteggio nella sfida di ritorno.

Dopo un primo tempo a reti inviolate, finisce 1-1 il confronto tra il Rione Terra e la Vis Frattaminorese. Quest'ultima passa in vantaggio con Coppeta sugli sviluppi di un angolo al 66', Della Monaco entra e segna per il pareggio immediato (71', ndr) dei flegrei. Ok anche il Micri contro la Puteolana 1909: Di Noia sblocca sul cross di Varriale, Campagnuolo fissa il raddoppio poco dopo. I granata approfittano di una disattenzione della difesa e riducono lo svantaggio.