Coppa Campania - Il verdetto degli ottavi di andata: bene il Rione Terra sul Massa Lubrense, cade il Santa Maria la Carità. Dilaga il Micri

Vittoria in rimonta per i flegrei con una prestazione di spessore sulla capolista del Girone D. Sconfitta per la compagine di mister Durazzo, dominano gli uomini di Marchisano