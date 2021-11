Coppa Campania - Oratorio Don Guanella Scampia di misura sul Rione Terra: decide Angiolino

Una vittoria di misura e una qualificazione che resta in bilico. Dopo gli impegni di campionato, Oratorio Don Guanella Scampia e Rione Terra si sono ritrovate allo Stadio Antonio Landieri per la sfida valevole l'andata dei sedicesimi di finale di Coppa Campania. La formazione di casa, archiviata la pirotecnica vittoria contro il Lacco Ameno in trasferta, si proietta al test infrasettimanale per ben figurare anche nell'altra competizione. I flegrei, messo alle spalle il buon pareggio sul campo del Solaro contro lo Sporting Club Ercolanese, arrivano all'incontro con maggiore fiducia.

È una partita combattuta ed equilibrata quella che si sviluppa sul rettangolo verde di Scampia. Eppure, basta un guizzo - quello del Principe - per risolvere i novanta minuti. È il centravanti e leader della compagine locale a decidere la partita nel corso del primo tempo. Un lampo di Gennaro Angiolino piega la brigata allenata da Gennaro Monaco, i ragazzi di Fabio Esposito contengono gli attacchi degli avversari e si assicurano un buon successo. Di conseguenza, prosegue la marcia dopo un periodo di assestamento.

L'Oratorio Don Guanella vince e dimostra solidità in fase difensiva. Una prova convincente del collettivo - al quale il tecnico ha apportato delle rotazioni - che indirizza la qualificazione sul giusto binario. Tuttavia, il passaggio del turno si deciderà allo Stadio Chiovato tra due settimane. La sconfitta minima tiene ancora a galla il Rione Terra che, oltre al percorso nel Girone C di Promozione, punta a confermarsi in Coppa.