Coppa Campania - Il Sant'Anastasia supera la Nuova Napoli Nord: semifinale d'andata decisa da De Maria

Vittoria per il Sant’Anastasia nella gara d’andata delle semifinali di Coppa Campania: battuta la Nuova Napoli Nord. Primo tempo con poche emozioni, buona partenza in fase di costruzione per gli ospiti, mentre i padroni di casa si affidano alle ripartenze. Il primo tiro arriva a metà frazione con una giocata a giro di Selva: grande parata di Del Giudice. I locali rispondono dopo un’iniziativa tra Manzo e Rizzo, al 36’ si sblocca la sfida: De Maria svetta sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Selva e di testa insacca. Nel secondo tempo, Manzo impegna D’Inverno con una punizione. Ci provano in rapida successione Manzo e Greco, i biancoblù replicano con Montaperto e Selva. Al 76’ ancora Montaperto sciupa una ghiotta occasione. Nel finale Borrelli non riesce a chiudere il traversone di Sgambati sul secondo palo. Il diagonale fuori misura di Rizzo in pieno recupero è l’ultimo sussulto. Nell’altra semifinale, la Forza e Coraggio sorride: battuto di misura il Victoria Marra, decide la marcatura di De Rosa attorno al quarto d’ora di gioco.

Il tabellino

Nuova Napoli Nord (4-2-3-1): Del Giudice; Gallifuoco (77’ Mastantuonio), Parisi A., Ursomanno, Chimenz; Petrone, Parisi M.; Manzo, Greco (75’ Capuano, 94’ Neri), Sinigaglia (62’ Idigbogulucky); Rizzo

Sant’Anastasia (4-3-3): D'Inverno; Dell'Acqua, Vertola, De Maria, Maresca; Aprea, Orefice (48’ Velotti), Piazzola (51’ Sgambati); Matrusciano (69’ Borrelli), Montaperto (93’ Romano), Selva (88’ Tedeschi)

Arbitro: Umberto La Rocca di Battipaglia

Marcatori: 36’ De Maria (SA)

Ammoniti: Sgambati (SA), Manzo (N)