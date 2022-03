Coppa Campania - Il Villa Literno si impone a Volla: Micri sconfitto nella semifinale d'andata

Semifinale d'andata della Coppa Campania, allo Stadio Paolo Borsellino di Volla si disputa il confronto tra il Micri e il Villa Literno. La squadra partenopea, impegnata nel Girone D di Promozione, è reduce dal pareggio a reti inviolate contro l'Atletico Pagani. Risultato analogo ottenuto dai casertani nell'appuntamento in esterna sul rettangolo verde della Sessana.

Partenza positiva per i padroni di casa che si affacciano in avanti con Di Giacomo: il calciatore locale salta il portiere in uscita e, davanti alla porta, viene atterrato. Il direttore di gara non segnala l'irregolarità e sventola il giallo nei confronti dell'attaccante per simulazione. Sul ribaltamento di fronte Maturo, in posizione dubbia, trova il varco vincente e fa 0-1. Il raddoppio dei biancorossi è immediato e arriva con Annunziata che supera Di Noia e sigla lo 0-2. Il Micri cerca la reazione con Di Noia e Ronzullo, Orefice si oppone. Nel secondo tempo, aumentano le opportunità offensive della squadra di Marchisano. Tuttavia, le proteste della squadra di casa aumentano quando un tiro di Carrese è smanacciato da Orefice dopo aver varcato la linea di porta. Entrano Savino e Panico ed è il giovanissimo centravanti a fulminare l'estremo difensore sul primo palo. Non succede più nulla, termina 1-2 a Volla.

Il presidente Visone è intervenuto al termine della sfida: "Devo complimentarmi con i ragazzi per la gara giocata contro un avversario forte, organizzato, esperto e di un'altra categoria. Abbiamo avuto dieci minuti di sbandamento, ma abbiamo giocato fino in fondo dimostrando il nostro valore. Da presidente sono orgoglioso di questa squadra ed è stato emozionante vedere la tribuna piena soprattutto di ragazzi, bambini e famiglie Micri. Arbitraggio? È stato demoralizzante. Tre episodi che ci hanno penalizzato, è sotto gli occhi di tutti ciò che il? direttore di gara ha deciso, Su Di Giacomo non c'è spiegazione, il loro vantaggio è viziato da posizione di fuorigioco e il tiro di Carrese ha varcato la linea di almeno 50 centimetri. È inspiegabile come nemmeno in semifinale si possa avere un arbitraggio degno di tale nome. E oggi credo siamo arrivati all'apice".