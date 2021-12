Coppa Campania - Il Micri e il Rione Terra avanzano ai quarti: eliminati Real San Martino e Massa Lubrense

Si è completato il programma relativo agli ottavi di finale di Coppa Campania. Oltre alla vittoria dello Sporting Club Ercolanese sul Quartograd e all'eliminazione anticipata del Santa Maria la Carità, sono scese in campo anche Massa Lubrense-Rione Terra e Real San Martino-Micri.

Allo Stadio Cerulli è andato in scena il confronto tra la formazione leader della classifica del Girone D di Promozione e una delle squadre più in forma del Girone C. Al 3-1 azzurro dell'andata ha replicato il 2-0 nerazzurro al ritorno. La compagine locale ha recuperato il doppio svantaggio del primo atto e si è affermata tra le mura amiche. Il Massa Lubrense passa in vantaggio dopo quindici minuti di gioco grazie ad un penalty, la truppa di mister Monaco si affacciano in avanti ma sono sfortunati: un palo e i salvataggi dell'estremo difensore su Carandente negano il pareggio. Nel secondo tempo, i costieri raddoppiano e gli azzurri non riescono ad accorciare nonostante una grande prova corale. Dalla lotteria dei calci di rigore, il Rione Terra strappa il pass per i quarti col risultato di 4-5.

Successo esterno per il Micri che si guadagna la qualificazione ai quarti di finale di Coppa. Sblocca la partita Martino con un calcio di rigore procurato dal classe 2005 Petrone. A raddoppiare prima e triplicare poi ci pensa il solito Auriemma che sfrutta la velocità per superare gli avversari. In venticinque minuti i biancoblù rafforzano il poker dell'andata. Partenopei che hanno l'occasione di segnare ancora con Carrese, Provenzano, Spagnoli e Bosco. Sull'unica disattenzione, i locali accorciano. Mister Marchisano, al termine della sfida, si è detto soddisfatto della prova dei suoi: "Abbiamo giocato senza tanti calciatori che solitamente sono in campo, ma non si è vista la differenza. Adesso godiamoci il Natale". Il presidente Visone sottolinea: "Oggi hanno esordito quattro ragazzi 2005: Romano, Spagnoli, Panico e Petrone. Hanno ben figurato al pari degli altri oramai veterani classe 2004 Auriemma, Velotti e Capozzoli. È giusto che il lavoro venga premiato, quello di oggi sia d'esempio per tutti".