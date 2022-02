Coppa Campania - L'Ercolanese saluta la competizione: il Carotenuto sbanca il Solaro e vola in semifinale

La straordinaria vittoria in campionato sul rettangolo verde della capolista Quartograd e l'impegno casalingo nell'infrasettimanale per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Campania. L'Ercolanese affronta il Carotenuto allo Stadio Raffaele Solaro e alla fine della sfida deve salutare la competizione. Sconfitta di misura per i granata che dovranno proiettarsi esclusivamente al percorso nel Girone C di Promozione.

Vesuviani che partono forte. Al 2' Pezzella va via sulla sinistra, scodella al centro per la testa di Borrelli che colpisce a botta sicura: Bruno compie un vero miracolo. All'8' punizione di Sannino da posizione defilata, Bruno è ancora strepitoso e si rifugia in angolo. Passano pochi minuti e ci prova anche Mosca da calcio piazzato, ma la conclusione sorvola la traversa e si spegne sul fondo. Al 20' Mosca libera un tiro dalla distanza, Bruno si oppone e il pallone arriva a Di Micco che trova Campese: quest'ultimo, a porta vuota, manda alto con l'incornata. Sul ribaltamento s'intravede Simeri, Uliano blocca. Al 38' Borrelli ha una buona opportunità, Andres salva i suoi.

Ad avvio ripresa gli ospiti sono più intraprendenti, ma la prima chance è per l'Ercolanese con Ioio che calcia dal limite e la traiettoria è distante dallo specchio. I granata spingono e paccano di precisione. Sale in cattedra Mosca, il bomber però non riesce a capitalizzare le azioni. Al 71' ghiotta occasione per Ioio che intercetta un retropassaggio e cerca di saltare Bruno, abile a non farsi superare e chiudere in angolo. Carotenuto che si affaccia in attacco con un tiro a giro di Auriemma. Al 77' i ragazzi di Bianco vanno in contropiede: lancio di Sorrentino, il pallone giunge a Diallo che si trova a tu per tu con Uliano e non sbaglia. Dopo quattro giri di cronometro, con i vesuviani non pericolosi, termina il testa a testa del Solaro.

Il tabellino

Ercolanese: Uliano, Rossi, Pezzella (69' Di Micco Dav.), Sannino, Di Dato, Caccia, Di Micco Dan. ('03) (69' Formisano '02), Borrelli P., Mosca, Di Meo ('01) (85' Borrelli D.), Campese (45'+1' Ioio - 80' Battilo '03). A disposizione: Buonanno ('02), Gargiulo, Trambarulo ('03), Scarpato ('04). Allenatore: Carlo Ignudi

Carotenuto: Bruno ('01), Sorrentino, Maresca, Auriemma, Cardore (54' Pirone), Andres (84' Patriciello '03), Palmieri, Scippa (51' Diallo), Orefice ('03), Simeri (68' Lippiello), Tedeschi. A disposizione: Vacchiano ('01), Prezioso ('03), D’Avanzo ('04), Monda ('02), Schettino. Allenatore: Francesco Bianco

Arbitro: Emanuele Rotondo (Frattamaggiore)

Assistenti: Chianese (Caserta) – Rocco (Castellammare di Stabia)

Marcatori: 77' Diallo (CA)

Ammoniti: Cardore (Ca), Sorrentino (CA), Di Micco Dan. (E), Orefice (CA), Ignudi (E), Ioio (E), Di Dato (E), Auriemma (CA), Bruno (CA), Borrelli D. (E)