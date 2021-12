Coppa Campania - Tris del Carotenuto al Santa Maria la Carità: rossazzurri fuori dal torneo

Squadra in casa

Squadra in casa G. Carotenuto

Non si concretizza l'impresa, il Santa Maria la Carità deve dire addio alla Coppa Campania. Si impone il Carotenuto nel doppio confronto, alla sconfitta casalinga segue il ko in esterna per la formazione di Durazzo. I rossazzurri escono anzitempo dalla competizione e dovranno proiettarsi esclusivamente al campionato.

Al Santa Filomena di Mugnano del Cardinale parte forte la compagine di mister Bianco che al 6' trova il vantaggio. Da un traversone basso dalla destra, Auriemma è lesto a battere l'estremo difensore sammaritano. I partenopei provano a rispondere e al 10' si intravedono in avanti con un tiro dalla distanza di Alfano che si spegne poco fuori. Il Carotenuto continua a spingere e al 20' Pirone va vicino al raddoppio, ma viene ostacolato dalla buona parata di Cirillo.

Al 38' i rossoneri siglano il 2-0 su un errore in uscita della difesa ospite. Filtrante dalle retrovie per Diallo che trova la zampata giusta. Passano tre minuti e il direttore di gara, il signor Coraggio della sezione di Napoli, indica la massima punizione che viene realizzata. La ripresa si apre con la girandola di sostituzioni. Il tentativo più ghiotto capita ad Alfano direttamente da calcio piazzato, i guantoni di Vacchiano si oppongono. Il Santa Maria la Carità prova ad imbastire qualche azione pericolosa, il neo-acquisto Cioffi semina il panico con le accelerazioni senza trovare il guizzo giusto.

Non succede più nulla e al triplice fischio matura il 3-0 per il Carotenuto. Squadra di casa che accede ai quarti di finale, mentre i sammaritani salutano anticipatamente il torneo.