Coppa Campania - Slitta il calendario dei quarti di finale: ecco le nuove date

I campionati dilettantistici sono pronti a tornare sul rettangolo verde. Un altro weekend di pausa forzata e poi si aprirà la settimana che porterà alla prima gara ufficiale del 2022. A meno di clamorosi colpi di scena e di ulteriori decisioni di rinvio, le squadre stanno lavorando per farsi trovare preparate alla chiamata del 22/23 gennaio. Tuttavia, lo slittamento dei calendari dei vari gironi e delle diverse categorie ha portato a una nuova scelta da parte del Comitato Regionale della FIGC. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti optato per il posticipo delle date dei quarti di finale di Coppa Campania.

Il Comunicato Ufficiale numero 90 del 13 gennaio 2022 ha sentenziato: "In ragione dello slittamento dei Campionati 2021/2022, le gare dei quarti di finale della Coppa Campania di Promozione 2021/2022, inizialmente programmate per mercoledi? 26.1.2022 (andata) e mercoledi? 9.2.2022 (ritorno) verranno disputate come segue: - mercoledi? 9.2.2022 (andata) – mercoledi? 23.2.2022 (ritorno). Conseguenzialmente, le gare di semifinale saranno disputate mercoledi? 9.3.2022 (andata) – domenica 27.3.2022 (ritorno). La gara di finale regionale si disputera? domenica 24.4.2022. Restano confermate l’estrazione di martedi? 18 gennaio 2022 e martedi? 15 febbraio 2022 per la determinazione della sequenza delle gare nei casi di parita? di condizioni in ordine alla prevalenza delle gare di andata disputate fuori casa nei turni precedenti".

Le partenopee ancora presenti nella competizione sono tre. Due di queste si affronteranno nel prossimo turno: il Micri, che ha eliminato il Real San Martino agli ottavi, sfiderà il Rione Terra, vittorioso contro la corazzata Massa Lubrense. Per lo Sporting Club Ercolanese, invece, ci sarà il doppio incontro col Carotenuto.