Coppa Campania - Agerola ok al Comunale, il Quartograd esce sconfitto: Romano e Liguori in gol

Confronto d'andata allo Stadio Comunale, i sedicesimi di finale riservano l'incontro tra Agerola e Quartograd. La formazione locale, reduce dal successo contro il Santa Maria la Carità nel Girone D di Promozione, attende la brigata flegrea, proveniente dall'hurrà nel derby contro la Puteolana 1909 nel Girone C. I grigiorossi, in piena griglia playoff e con l'ambizione di continuare a stupire, puntano a un risultato positivo anche in Coppa Campania. Per gli amaranto-azzurri, invece, c'è la volontà di proseguire nella striscia vincente e di dimostrarsi una squadra solida.

I novanta minuti vengono risolti nel corso della prima frazione di gioco: due gol per la truppa locale valgono la vittoria al primo atto. La partita si sblocca al 20' con un calcio di rigore di Romano. Il mancino dello specialista batte l'estremo difensore che si allunga sulla sua sinistra, ma non riesce a togliere il pallone dall'angolino. Al 43', dagli sviluppi di un corner, la difesa ospite non allontana la minaccia e Liguori scavalca il portiere con un pallonetto che si deposita nel sacco. Il risultato non cambia nel secondo tempo, al triplice fischio è 2-0 per l'Agerola.

Al Quartograd servirà una prova da capolista per sovvertire il punteggio maturato al Comunale e imporsi nel match di ritorno. Resta tutto in bilico, la qualificazione passerà dal prossimo appuntamento.