Supercoppa, il Napoli parte per l'Arabia: molte sorprese tra i convocati

Dopo la vittoria maturata al fotofinish ieri con la Salernitana, il Napoli parte per l'Arabia Saudita dove giocherà la Supercoppa Italiana. I Campioni d'Italia sono attesi per disputare la semifinale contro la Fiorentina allo "Al-Awwal Park Stadium", giovedì 18 gennaio alle ore 22 locali (ore 20 italiane). L'altra semifinale, Inter-Lazio, si disputerà venerdì 19 gennaio sempre alle ore 22 locali. La finale, tra le vincitrici delle due prime sfide, è prevista infine per lunedì 22 gennaio alle ore 22 locali.

I convocati per la Supercoppa

Nell'elenco dei convocati ci sono anche diversi giocatori che non parteciperanno alla gara perché infortunati, i quali comunque si aggregheranno per partecipare alla trasferta con i compagni di squadra. È il caso dei vari Meret, Olivera, Cajuste e Zielinski, del quale non si conoscono le condizioni (e che qualcuno ha ipotizzato possa essere stato messo ai margini per motivi di mercato). L'unico a non partecipare degli infortunati sarà il brasiliano Natan.

Portieri

Hubert Idasiak

Pierluigi Gollini

Alex Meret

Nikita Contini

Difensori

Giovanni Di Lorenzo

Pasquale Mazzocchi

Juan Jesus

Luigi D’Avino

Leo Ostigard

Amir Rrahman

Mario Rui

Mathias Olivera

Centrocampisti

Jens Cajuste

Diego Demme

Gianluca Gaetano

Piotr Zielinski

Stanislav Lobotka

Francesco Gioielli

Jesper Lindstrom