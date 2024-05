Euro 2024, maggiori possibilità di convocazione per Raspadori e Politano dopo l'annuncio della Uefa

Il comitato esecutivo Uefa ha deciso di aumentare il numero massimo di giocatori che le nazionali potranno inserire nella rosa ai campionati Europei 2024, passando da 23 a 26.

L'aumento non costituisce un obbligo per le federazioni partecipanti. Come stabilito dal regolamento della competizione, le squadre devono consegnare alla Uefa una lista con un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26 entro la scadenza del 7 giugno prossimo.

L'annuncio costituisce una notizia positiva per i calciatori del Napoli Giacomo Raspadori e Matteo Politano, che con l'allargamento delle rose avranno maggiori possibilità di rientrare nei 26 convocati finali del ct Luciano Spalletti, che avrà l'imbarazzo della scelta nelle caselle offensive con tanti giocatori che si contenderanno un posto fino all'ultimo minuto utile.