Italia, Mancini convoca 33 calciatori per gli spareggi mondiali: torna Politano

Sono 33 i calciatori scelti dal ct dell'Italia Roberto Mancini per gli spareggi mondiali. Gli azzurri disputeranno prima la semifinale contro la Macedonia del Nord, allo stadio Renzo Barbera di Palermo giovedì 24 marzo alle ore 20.45 e, in caso di successo, la finale contro la vincente di Portogallo-Turchia (martedì 29 marzo, a Porto o Konya).

Torna in nazionale, dopo 9 mesi di assenza, Matteo Politano. L'esterno d'attacco è uno dei tre calciatori del Napoli convocati da Mancini. Gli altri due sono Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo.

Per quanto riguarda le altre scelte, non figura nell'elenco Mario Balotelli. Nel gruppo ci sono, invece, l difensore della Lazio Luiz Felipe e l’attaccante del Cagliari Joao Pedro, entrambi alla prima convocazione in azzurro dopo la chiamata nello stage di fine gennaio.

I convocati raggiungeranno il Centro tecnico federale di Coverciano con un arrivo scaglionato, al termine dei rispettivi impegni di campionato. Il centrocampista della Juve Manuel Locatelli, positivo al Covid-19, raggiungerà il ritiro al termine del periodo di isolamento sanitario.

L'elenco completo dei convocati

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).