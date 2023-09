L'agente di Kvaratskhelia: "E' contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli"

Khvicha Kvaratskhelia è in attesa di conoscere il suo piazzamento nel Pallone d'Oro 2023. Nel frattempo i rumors sul rinnovo di contratto proseguono. Non è bastato infatti il comunicato del Napoli che ha definito cazz...le news sulle cifre fatte trapelare sui quotidiani sportivi.

Oggi è intervenuto anche Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, che ha incontrato il papà e l'agente del campione azzurro. Ecco il contenuto del tweet di Dgebuadze: "Come vi ho detto, va tutto bene. Kvaratskhelia è contento di tutto e non pensa di lasciare il Napoli. Pensa solo al calcio e al Napoli. Quando il rinnovo? Come ha detto l'agente, una volta che il Napoli lo vorrà. In questo momento sono contenti di tutto".