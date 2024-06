Conte: "Spalletti bravissimo a coinvolgere i giocatori con le sue parole. Chiesa può far saltare gli equilibri"

"Storicamente la bravura dell'Italia è trasformare la Nazionale in una squadra di club. Così diventiamo un problema per gli altri. Se facciamo l'Italia, siamo forti. In una fase finale riusciamo a essere performanti, a diventare squadra: leggiamo il momento e abbiamo eccellenti guide tecniche. La nostra preparazione tecnico-tattica è superiore alle altre. Spalletti è bravissimo a coinvolgere i giocatori con le sue parole, a far sentire l'attaccamento per la maglia. Non dimentichiamo che siamo campioni in carica, c'è gente che sa come si fa". Così il tecnico del Napoli Antonio Conte, da ex ct dell'Italia, ha parlato del possibile cammino degli azzurri a Euro 2024 nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

"Per noi è più importante il collettivo tecnico-tattico. Però qualche individualità c'è, Chiesa può far saltare gli equilibri se lo isoliamo nell'uno contro uno: parte da sinistra, dribbla, si sposta al centro e va al tiro", ha aggiunto l'allenatore azzurro.