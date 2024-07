Chi non salta è juventino", la risposta di Conte ai tifosi del Napoli durante la presentazione a Dimaro

Durante la presentazione del Napoli in piazza a Dimaro, a salire per primo sul palco è stato mister Antonio Conte, che ha preso il microfono dallo speaker ufficiale del club partenopeo, Daniele 'Decibel' Bellini, per parlare ai tifosi.

Alla richiesta dei supporters azzurri di saltare al coro "Chi non salta è juventino", l'ex ct della Nazionale ha chiarito: "Nel calcio come nella vita ci vuole sempre rispetto. Io sarò sempre una persona molto educata e rispettosa. Non mi chiedete cose che non posso fare. Noi allenatori, in particolare, dobbiamo cercare di dare sempre l’esempio. Quello che vi posso dire, però, è che oggi voi avete il primo tifoso del Napoli sul palco".