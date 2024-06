Conte ringrazia i tifosi del Napoli: "Avrei voluto farlo di persona. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto"

"Vi avrei voluto ringraziare di persona per il caloroso benvenuto, ma per motivi di ordine pubblico non è stato possibile. Avrò tempo per ripagare il vostro affetto. Grazie veramente di cuore. Forza Napoli".

Con questo messaggio sui social Antonio Conte ha voluto ringraziare i tifosi del Napoli presenti all'esterno di Palazzo Reale in occasione della presentazione ufficiale come nuovo tecnico azzurro, per la calorosa accoglienza.

L'ex ct della Nazionale ha pubblicato su Instagram anche un video dell'entusiasmo dei supporters partenopei che invocano il suo nome.

(Video Instagram @antonioconte)