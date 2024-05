Con..te fino all'ultima clausola: prosegue la trattativa tra il Napoli e l'ex ct dell'Italia

Ma quando firma? Quando ci sarà l'ufficialità? E' questa la domanda che ormai si pongono negli ultimi giorni i tifosi del Napoli, nella spasmodica attesa che il club partenopeo e Antonio Conte si dicano quel tanto agognato "sì".

Le trattative tra i legali e i rappresentanti delle rispettive parti proseguono, nel tentativo di definire nei minimi dettagli l'accordo che dovrà sancire il matrimonio tra l'ex ct dell'Italia e la società di De Laurentiis.

Sono ancora alcuni i nodi da sciogliere (del resto 'Adl' non più tardi di lunedì aveva parlato di "10 giorni decisivi" per la scelta del nuovo allenatore), come la definizione di una serie di clausole da inserire nel contratto, oltre alla questione dei diritti di immagine.

Da definire anche lo staff del tecnico leccese, con il 'secondo' che dovrebbe essere, come nelle precedenti esperienze all'Inter e al Tottenham, Cristian Stellini. Da stabilire se ci sarà anche l'ex team manager della Nazionale Lele Oriali e con quale ruolo. Dovrebbe restare al suo posto, invece, il preparatore atletico Francesco Sinatti, fortemente rivoluto da De Laurentiis dopo l'addio di questa estate con l'arrivo della coppia Garcia-Rongoni.

Intanto il nuovo responsabile dell'area sportiva Giovanni Manna ha da lavorare, e tanto, sulla rosa: sono molti, infatti, i calciatori che potrebbero lasciare il Napoli nelle prossime settimane per quella che si annuncia come una 'rivoluzione' tecnica, non solo nel modulo di gioco.