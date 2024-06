Conte-Napoli, scatta il countdown per l'annuncio ufficiale

E' di fatto scattato il countdown per l'annuncio dell'accordo tra il Napoli e Antonio Conte. L'ingaggio del tecnico salentino potrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

I dettagli del 'matrimonio' tra l'ex ct della Nazionale e il club partenopeo sembrano ormai definiti, così come quelli relativi allo staff che accompagnerà il 54enne allenatore nella sua avventura all'ombra del Vesuvio.

Tra i tifosi cresce l'attesa, anche per conoscere quella che sarà la svolta tecnica in casa azzurra dopo una stagione oltremodo deludente. Per Conte e il ds Manna i primi nodi da sciogliere saranno quelli relativi al futuro di tre elementi fondamentali della rosa come Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen.