Conte: "Con Osimhen non sappiamo come andrà a finire. Sul mercato lavoriamo con una visione chiara"

"Sul mercato e nelle altre cose penso stiamo dando una visione molto chiara di quella che è la nostra idea. Per quanto riguarda il mercato una squadra come il Napoli deve operare per il presente e per il futuro. Rafa Marin e Buongiorno sono giocatori che potranno essere le colonne del Napoli del futuro. C'è stata poi l'occasione di prendere Spinazzola e l'abbiamo fatto. Siamo soddisfatti di quanto stiamo facendo, che secondo me aiuta a migliorare la rosa. Buongiorno era un giocatore molto ambito in Serie A e il fatto di avere avuto comunque l'appeal di attirare un calciatore così, senza l'Europa e venendo da un decimo posto, ci deve far essere consapevoli che avremo delle opportunità. Noi saremo la quinta/sesta squadra italiana per monte stipendi. Non cambierà il modus operandi del club. Se ci saranno cessioni, i soldi verranno reinvestiti. Il presidente mi aveva promesso che sarebbero rimasti Di Lorenzo e Kvaratskhelia ed è stato così. Il club ha agito nella maniera giusta". Così Antonio Conte ha esordito nel corso della prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, parlando del calciomercato del Napoli e della costruzione in corso della squadra che affronterà la prossima fondamentale stagione per il club azzurro.

Le scorie della scorsa stagione

"E' inevitabile che le scorie della scorsa stagione non siano del tutto andate. Io ho cercato di metterci una pietra sopra con i ragazzi, concentrandoci sulla ricostruzione che ci aspetta, non dimenticando però ciò che è successo lo scorso anno, come esperienza. Io ho trovato dei calciatori molto responsabili, che hanno fatto una riflessione e hanno capito gli errori commessi l'anno scorso. Da quando ho firmato con il Napoli, la fase più difficile da affrontare è stato riallineare la situazione. Lo abbiamo fatto ed è merito di tutti. I calciatori hanno capito alcune cose, io mi sono espresso molto chiaramente".

Osimhen

"Stiamo parlando di un top player e di un eccellente professionista. Io ci ho parlato con Victor e lui sa benissimo qual è la situazione. Lui è un calciatore del Napoli e deve avere il giusto atteggiamento, anche se c'è questo tipo di accordo con la società che non sappiamo come andrà a finire. Per me conta il presento, ho trovato un giocatore sorridente e disponibile".

Gli obiettivi

"Il gap con l'Inter? In soli due giorni di lavoro è difficile annullarlo. L'anno scorso i punti di distacco dai nerazzurri sono stati 41 e via via con tutte le altre. Questa è la realtà dei fatti. Noi sappiamo che c'è questo margine di distacco. In più è andato via un giocatore simbolo come Zielinski, peraltro andato a rinforzare proprio all'Inter. Non sappiamo come andrà finire il nostro mercato. Peraltro c'è un accordo secondo il quale noi potremmo perdere il nostro calciatore più forte, decisivo per lo scudetto due stagioni fa. Noi siamo concentrati, lasciamo parlare gli altri. Le quote dei bookmakers non ci mettono pressione. Noi dobbiamo tornare nelle coppe europee dalla porta principale. Questo è quello che oggi dobbiamo e possiamo fare. E' difficile gestire l'entusiasmo e l'euforia da vittoria, così come una grande delusione. Non si può pensare ora che sia tutto sbagliato, non bisogna prendere e buttare tutto via. Non possono essere spariti tutti i valori da un'anno all'altro. Per questo serviva fare un lavoro di riallineamento, in cui il presidente ha svolto un ruolo chiave. Con lui si è instaurato un rapporto molto diretto, in cui io dirò sempre quello che penso per il bene del Napoli calcio. L'obiettivo è tornare competitivi il prima possibile e rimanerlo nel tempo. Io ho cercato di riportare equilibrio nella delusione. Non si possono buttare via anni e anni di lavoro. Partire bene sarà sicuramente importante per l'entusiasmo. Ma non ci servono partenze a razzo per poi finire male".

Il ritiro e la preparazione

"Sono tornato a vivere un ritiro in mezzo alla gente e questo non mi capitava da anni. E' stata un'emozione molto forte, mi ha riportato un po' al passato e al percorso che ho fatto. Con il Siena siamo venuti qui a Dimaro a fare il ritiro. Sicuramente mi sta facendo molto bene. Ieri abbiamo iniziato a lavorare in maniera giusta, sia da un punto di vista fisico che tattico. Ho trovato nei ragazzi grande disponibilità. Se vogliamo fare un calcio intenso e aggressivo, bisogna avercelo nelle gambe. Cercheremo, quindi, di lavorare il giusto. C'è una metodologia di lavoro che ha sempre dato dei grandi frutti. C'è un periodo di adattamento".

Il modulo e l'aspetto tattico

"Per quanto riguarda l'aspetto tattico, noi lavoreremo su un tipo di costruzione che può essere utilizzata sia giocando a 3 che giocando a 4. Cambia solamente il tipo di pressione che si va a fare, poi può diventare un 4-4-2 invece che un 3-4-3. Abbiamo fatto il mercato anche in funzione di questa idea: Buongiorno, ad esempio, può giocare sia a 4 che a 3 come centrosinistra o centrale. Olivera può giocare sia da braccetto di sinistra a 3 che da terzino a 4. Stessa cosa per Di Lorenzo. Cercheremo di attaccare in maniera più libera, dando spazio alla qualità di Kvara, Politano, Ngonge e dando ai nostri giocatori anche la possibilità di venire dentro. La squadra dovrà essere molto intensa e non passiva. Per il centrocampo lo dico senza mezzi termini: la coppia Lobotka-Anguissa è una delle più forti che ci sono oggi. Dietro di loro abbiamo Cajuste, dal quale devo essere bravo a tirare fuori un po' di cattiveria. E' un ragazzo che secondo me ha delle potenzialità importanti. Poi abbiamo Folorunsho, che io vedo in quella posizione. Ci dovrò lavorare. Poi io, è inevitabile, sia in questo ritiro che in quello successivo dovrò fare delle valutazioni su alcuni calciatori. Lo stesso Gaetano è un giocatore che sono curioso di vedere. Capisco anche che ci sia la voglia di alcuni ragazzi di volersi mettere alla prova. Cercheremo di fare delle valutazioni attente. I giocatori devono comunque sapere che a fine stagione saranno diventati dei giocatori migliori. Noi cercheremo di fare una squadra che dia fastidio. Noi dobbiamo dare fastidio. In questo momento non c'è in previsione l'acquisto di un centrocampista. Dovesse uscire, poi, qualcuno, valuteremo".

Oriali

"Con Oriali abbiamo avuto il piacere di incontrarci in Nazionale. Quando sono tornato in Italia all'Inter l'ho riportato con me. Quando sono arrivato a Napoli ho chiesto alla società che Lele mi accompagnasse in questa esperienza. Lui ha accettato con grande entusiasmo. E' un po' il mio braccio destro nella gestione. E' una persona che ha scritto la storia, che conosce i tempi del calcio, che ha fatto il dirigente. Una persona di poche parole e tanti fatti. Mi aiuterà molto nella gestione, è una persona per me molto importante. E' venuto qui con grandissimo entusiasmo per accompagnarmi in questa sfida".

Lindstrom e Raspadori

"Lindstrom l'ho incontrato in Champions League con il Totthenam contro l'Eintracht. Giocava sottopunta e noi cercheremo di rispettare le sue caratteristiche, così come per tutti gli altri. Giacomo nelle mie idee può giocare come sottopunta nei due. Io comunque mi aspetto delle risposte forti da tutti".